ДТП с фурой на брянской трассе собрало пробку в 8 км

Восьмикилометровая пробка образовалась на брянской трассе в Выгоничском районе из-за ДТП с участием большегруза в субботу, 5 сентября. Сначала информация о происшествии появилась в соцсетях, а позже ее прокомментировали в региональном МЧС.

Дорожная авария произошла на трассе «Брянск-Новозыбков» – в районе поворота на Трубчевск. На проезжую часть рухнула фура с прицепом. В итоге движение на участке было сильно затруднено. Заторы образовались сразу в две стороны. К месту происшествия выезжали полицейские, медики и пожарные.

– Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ЦУКС в 16.08, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – На месте происшествия работали пожарные ПСЧ-26, производился смыв горюче-смазочных материалов. Пострадавших нет.

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