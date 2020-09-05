Новую Ледовую арену в Стародубе откроют губернаторским матчем

В субботу, 5 сентября, в брянском городе Стародуб торжественно откроют новую Ледовую арену. Спортобъект возвели в короткие сроки на средства областного бюджета. Событие ознаменуется хоккейным матчем, в котором поучаствует губернатор Александр Богомаз.

В первом матче на льду спортивного комплекса сыграют две команды – действующего главы региона и руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергея Неверова. Последняя называется «Красные звезды», в ее состав войдут советник председателя Совета ветеранов спорта ЦСКА Константин Маргольф, защитник Команды континентальной хоккейной лиги адмирал Егор Антропов, известные игроки ЦСКА Ренат Гатин, Владимир Крамской и прочие.

Начало матча намечено на 17.30. Кстати, прямую трансляцию с Ледовой арены будет вести телеканал «Брянская губерния», сообщают брянские интернет-СМИ.

Добавим, о приезде в регион столичного гостя губернатор сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» около полудня. Процитируем:

«Сегодня в Брянскую область приехал Сергей Иванович Неверов. Рад снова приветствовать его на Брянской земле! Запланирована насыщенная программа. Посетим несколько районов Брянской области».

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