В Брянске возводят четыре новых детских сада

На территории Старого аэропорта в Брянске строят третий детский сад на 270 мест. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Четыре новых детских сада строят в Брянске по состоянию на 5 сентября. Один из них – на территории Старого аэропорта в Советском районе – достоят уже в текущем месяце. Такая информация прозвучала во время инспекционного объезда стройплощадок главой горадминистрации Александром Макаровым.

Еще один аналогичный сад на 270 мест возводят здесь же. Он станет уже третьим в микрорайоне. Напомним, в августе прошлого года в Старом аэропорту открыли «Росинку».

Так, контракт на строительство дошкольного учреждения заключили в июле этого года. Его стоимость составляет 152,9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба брянской горадминистрации.

– На данный момент полностью выполнена забивка свай, завершены работы по бетонированию ростверков, – доложил мэру гендиректор компании-подрядчика Александр Стручков. – Сейчас идут работы по монтажу блоков стен подвала. Также на отдельных участках цоколя уже монтируются плиты перекрытия. В соответствии с контрактом детский сад будет введен в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

В то же время в Бежицком районе строят ясельную пристройку на 55 мест к детсаду №147 «Голубые дорожки». Этот контракт стоимостью 55 миллионов рублей заключили в августе. На объекте московский подрядчик вырыл котлован, установил фундаментные плиты. Сейчас строители завершают монтаж фундаментных блоков и ведут работы по установке плит перекрытия. Завершение строительства намечено на конец года.

Аналогичная пристройка появится в поселке Большое Полпино Володарского района – к детскому саду №15 «Ягодка». Контракт с подрядчиком (на этот раз орловским) также заключили в августе. Цена вопроса – 52,7 миллиона рублей. Сейчас там обустраивают фундамент. Параллельно специалисты готовят траншеи под теплотрассу и монтируют трубопровод. Сдать объект должны до конца декабря 2020-го.

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