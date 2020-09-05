В ДТП под Брянском пострадал годовалый ребенок и еще двое

Три человека, в том числе годовалый ребенок, получили травмы в ДТП в Брянском районе в пятницу, 4 сентября. Двум из них потребовалась госпитализация, сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла около девяти часов утра на 151-м километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск». Столкнулись автомобили «Хендай Гетц» и «Хонда Аккорд».

По предварительной информации, ДТП спровоцировала 33-летняя автомобилиста на «Хендай». Она не уступила дорогу, выезжая со второстепенной дороги на главную – с левым поворотом в сторону Брянска. Вторая машина следовала в сторону Жуковки, водителю также 33 года.

– В результате ДТП пострадали три человека, – рассказывают в ГИБДД. – Женщина-водитель госпитализирована с переломом шейки бедра. Получил травы и годовалый пассажир автомобиля «Хонда». У него диагностирован «закрытая травма живота, сотрясение головного мозга», принято решение о госпитализации. Второго автомобилиста отпустили на домашнее лечение.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего в последние сутки в регионе зафиксировали три ДТП с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

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