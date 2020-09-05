В Брянской области подтвердили 33 новых случая коронавируса

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Брянской области составил около 0,4 процентов. Фото: Анна ЛЕВКИНА

33 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Брянской области. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро субботы, 5 сентября.

Всех заболевших "COVID-ом" в Брянской области теперь 8370. Суточный прирост заболеваемости составил почти 0,4 процента.

Выздороветь к 5 сентября 2020-го успели 6828 брянцев. Из них непосредственно в минувшие сутки - 22. Новых смертей от коронавируса не зафиксировали. Таковых по-прежнему значится 35.

За сутки на опасную инфекцию проверили 1518 жителей региона. Положительным оказывался каждый 46-й тест.

Кстати, сейчас Брянская область занимает 30 место в России по суммарному числу заболевших "COVID-19".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».