В Брянской области потушили 19 пожаров за одни сутки

19 пожаров зафиксировали на территории Брянской области только за одни сутки – пятницу, 4 сентября. Все они техногенные. Горели частные дома и другие постройки, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Обошлось без человеческих жертв. Сейчас потерпевшие подсчитывают ущерб. А эксперты ведомства устанавливают причины возгораний.

Кстати, в эти же сутки поисково-спасательная служба региона трижды выезжала для изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов. Такие ЧП регистрировали в Суражском, Погарском и Брасовском районах. В числе находок - авиабомба весом 25 килограммов, две гранаты РГД-33 и артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметров.

Выездов на ДТП и утопления в отчетный период не было.

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