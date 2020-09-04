Новый офис ВТБ посещает в 1,5 раза больше клиентов

Фото: "ВТБ".

ВТБ подвел первые итоги работы офиса, который открылся в начале августа в новом технологичном формате. Количество посетителей в отделении превышает стандартный показатель по сети банка в 1,5 раза, а скорость обслуживания при этом выросла на 13%.

Благодаря «умному» зонированию, инновационной системе навигации и передовым устройствам самообслуживания клиенты проводят в офисе в среднем менее 15 минут. Для клиентов, предварительно записывающихся в отделение через чат-бот в WhatsApp, время ожидания снижено практически до нуля. На входе банк автоматически идентифицирует их по MAC-адресу телефона и направляет к нужному столу.

Всего в августе офис посетили порядка 1500 клиентов, две трети из которых относятся к массовому сегменту, 17% – к «Привилегии», 16% – к малому и среднему бизнесу. Ежедневно в офисе проводится около 170 операций, что на 51% выше среднего значения по сети. Половина из них приходится на открытие счетов, кредитов, вкладов, еще 50% – на кассовые услуги и другие сервисные операции.

До 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам в новом офисе клиент сможет самостоятельно осуществлять через ВТБ-Онлайн, до 95% всех операций с наличными – через банкоматы. Для оформления более сложных продуктов, например, ипотека или автокредиты, посетители общаются с профильными специалистами по видеосвязи. Уже в первый месяц работы технология видеоконсультации успела себя зарекомендовать и ежедневно пользовалась спросом среди клиентов банка.

В отделении применяются новые технологии для более эффективного использования ресурсов и повышения экологичности. Автоматический контроль температуры, влажности, освещенности и других параметров на 10% снижает выбросы вредных веществ и затраты на содержание 1 кв.м. помещения. Это создает еще более комфортные условия как для сотрудников, так и клиентов. Кроме того, использование и развитие технологии безбумажного обслуживания позволяет до 40% всех документов в офисе оформлять в электронном виде и экономить бумагу.

«Благодаря запуску нового офиса мы рассчитываем дополнительно сократить время ожидания клиентов и на 40% повысить эффективность работы отделений. Первый месяц показал, что офис работает быстрее по сравнению со стандартными отделениями, а значит такая цель достижима. До конца года банк планирует открыть 5 аналогичных офисов еще в четырех регионах. В течение ближайших двух лет порядка 300 офисов в сети ВТБ будут работать в новом формате», - комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ.

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