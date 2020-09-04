В Бежицком районе Брянска день города пройдет в два этапа

В Бежицком районе Брянска празднование дня города 17 сентября пройдет в два этапа. Первый – это митинги на стоянке отряда Виноградова и на мемориале по улице Почтовой. Второй – вечернее празднование в районных учреждениях культуры.

Основным местом для торжеств в честь дня города в Бежице станет Майский парк. Для гостей праздника выступят солисты и творческие коллективы района. Специально для ветеранов войны организуют дворовые концерты.

Все праздничные мероприятия пройдут с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности. В митингах и возложениях цветов должны принять участие не более 50 человек, рассказали в пресс-службе брянского горсовета.

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