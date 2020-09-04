ВТБ вошел в пятерку лучших интернет-банков России

Фото: "ВТБ".

ВТБ занял 5-е место в ежегодном рейтинге интернет-банков для частных лиц агентства Markswebb в номинации Daily Banking. Банк поднялся на 12 позиций по сравнению с результатами прошлого года. Об этом организаторы исследования сообщили во время награждения участников 2 сентября.

По данным Markswebb, выше всего клиенты оценили решение в ВТБ трех актуальных задач: понятность и удобство интернет-банка в целом, возможность переводов по России и за рубеж, а также совершение платежей.

В номинации Digital Office ВТБ также вошел в десятку лучших, поднявшись на 4 позиции, до 7-го места. Почти четверть клиентов (23% опрошенных) отметили удобство открытия и закрытия продуктов именно в ВТБ. Кроме этого, ВТБ получил высокие оценки за возможность управлять доступом к интернет-банку, а также заказывать в нем официальные документы.

Сегодня интернет-банком ВТБ ежемесячно пользуются 1 млн клиентов. В 2020 году клиенты получили возможность дистанционно открыть счет, выпустить цифровую карту, а также устанавливать ПИН-коды по новым картам и изменять их в режиме онлайн. Для оплаты счетов пользователи могут создавать и настраивать напоминания по будущим платежам. Оформить кредит теперь тоже можно без посещения офиса: в «умной анкете» клиенту надо только указать сумму, срок и цель кредита, а затем дождаться SMS с окончательным решением банка.

«Мы совершили большой прорыв за последний год, в результате наш интернет-банк стал существенно лучше и по достоинству отмечен профессиональной аудиторией. Но просто стать интернет-банком из топ-5 для нас - не предел. Скоро мы обновим дизайн интернет-банка, а также сделаем более удобным и понятным его интерфейс. В нем появятся новые функции, которых клиенты давно ждали. Для клиентов будет представлен полностью обновленный ВТБ Онлайн. За счет этого мы стремимся стать лучшим интернет-банком в стране», — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Internet Banking Rank — это ежегодный рейтинг интернет-банков для частных клиентов, который проводит агентство Markswebb. В 2020 году он был посвящен влиянию пандемии на развитие интернет-банков. Исследователи изучали, как банки помогают клиентам в кризис. В число участников вошли 20 российских банков: это технологические лидеры и крупнейшие банки по объему вкладов и кредитов для физических лиц по версии banki.ru.

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