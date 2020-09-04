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Общество

В сквер у вокзала Брянск-1 вернули памятник Ленину

Реставрационные работы заняли два месяца
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Памятник вернули из художественной мастерской после реставрации.

Памятник вернули из художественной мастерской после реставрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

4 сентября в сквере у привокзальной площади станции Брянск-1 установили фигуру Ленина. Памятник вернули из художественной мастерской после реставрации, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, памятник Владимиру Ильичу сняли с постамента в начале июля 2020 года. Спустя два месяца вождь мирового пролетариата вернулся на привычное место в привокзальный сквер Володарского района города Брянска.

Реставрация памятника прошла в рамках комплексного благоустройства привокзальной площади и сквера.

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