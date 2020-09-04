Директор "Брянского льна" задолжал работникам 800 тысяч рублей

Руководитель предприятия в Дубровском районе, которое занимается возделыванием и переработкой льна, задолжал 20 работникам 800 тысяч рублей. По факту невыплаты зарплаты дольше двух месяцев завели уголовное дело.

По версии следствия, с 1 июня 2019 года по 19 марта 2020 года не платил сотрудникам. В результате образовалась задолженность в 800 тысяч рублей.

- Руководителю организации предъявили обвинение, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По ходатайству следователей суд наложил арест на имущество организации.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи будут добиваться, чтобы сотрудникам выплатили деньги.

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