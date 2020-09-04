Все на рыбалку!

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области приглашает всех принять участие в экомероприятии с участием чемпиона мира по боксу, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева #БрянскаяРыбалка2020. АО «Чистая планета выступила генеральным партнером соревнований по рыболовному спорту, которые пройдут завтра, 5 сентября, на новой городской Набережной.

- В сентябре стартовал наш экомарафон, в рамках которого региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области организует и принимает участие в нескольких мероприятиях, направленных на воспитание у населения правильного обращения с мусором, пропаганду раздельного сбора отходов и здорового образа жизни. И первое мероприятие – это рыбалка с Николаем Валуевым на Кубок Правительства Брянской области по рыболовному спорту. Жителей и гостей Брянска ждут не только увлекательные соревнования, но большая культурная программа с участием творческих коллективов, уха и полевая каша от Николая Валуева. А школьники из волонтерского отряда «Чистой планеты» ответят на вопросы, касающиеся раздельного сбора отходов и реформы чистоты, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.