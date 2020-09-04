В Новозыбкове перенесут скандальный памятник пограничникам

Фото: Общественная палата Новозыбкова.

В брянском городе Новозыбков решили перенести памятник пограничникам всех поколений. Созданная скульптура не понравилась горожанам. Ее установили на постамент в сквере Памяти на улице Набережной.

Местным жителям не понравилось и место, которое выбрали для монумента.

Памятник пограничникам находится напротив скульптуры "Скорбящая мать". В сквере сейчас идет ремонт. Открыть его после реконструкции еще не успели.

На совещании в администрации Новозыбкова решили памятник пограничникам все-таки перенести. Он будет стоять на одной линии со "Скорбящей матерью", сообщают в Общественной палате Новозыбкова. В другое место в рамках предусмотренных работ памятник перенести не получится. А вот что делать с художественной составляющей работы, пока не знают. Этот вопрос обещают тоже решить.

Памятник выполнен из бетона и покрыт краской. После установки скульптуру пытались поправить. Но до совершенства ей еще далеко.

Основной монумент сквера "Скорбящая мать" изначально был установлен в новозыбковском селе Святск. Но после аварии на Чернобыльской атомной станции его расселили. В 2002 году памятник перенесли в Нововзыбков.

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