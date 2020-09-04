Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске из-за коронавируса закрыли Свенский монастырь. Объявление об этом появилось на официальном сайте обители. О причинах не сообщают. Но, судя по всему, кто-то из священнослужителей подхватил инфекцию.

Карантин в монастыре будет действовать со 2 по 16 сентября. Две недели он будет закрыт для посещений. Не планируют в нем совершать и богослужений.

Записки будут принимать удаленно на сайте.

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