Брянским заключенным разрешили длительные свидания

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Брянской области с 1 сентября разрешили длительные свидания. Это связано с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

Свидания можно получить только при предъявлении родственниками медицинской справки об отсутствии контактов с коронавирусными больными в течение двух недель.

Также нужно предоставить свежий результат теста на COVID-19. Посетителям необходимо носить средства индивидуальной защиты. Причем запас медицинских масок и перчаток должно быть с расчетом на три дня.

На входе в учреждение у родственников заключенных измерят температуру и занесут данные в журнал контроля. При обнаружении симптомов острых респираторных заболеваний посетителям в свидании будет отказано, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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