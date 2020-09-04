В Брянске будут судить трех распространителей наркотиков

В Брянске будут судить трех молодых людей 19-20 лет за сбыт наркотиков дистанционным способом. В ходе расследования выяснилось, что жители разных российских регионов в марте 2020 года осуществляли закладки наркотических средств на территории Брянска.

Молодые люди проживали в нашем городе на съемной квартире и договаривались с потенциальными покупателями через интернет. При задержании у них изъяли 8 граммов синтетических наркотиков.

В настоящее время обвиняемых заключили под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Советский районный суд города Брянска, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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