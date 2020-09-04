Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил сократить 10-летний срок отработки для брянских врачей, чтобы получить полученную квартиру в собственность. В регионе действует программа поддержки медиков, которые приехали на работу в города и села. После этого периода полученное от государства жилье, врачи могут оформить в собственность.

Глава региона обещал проработать этот вопрос, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Андрей Турчак во время рабочей поездки в Брянскую область осмотрел крупные стройки социально значимых объектов. Официальная делегация побывала и в городской поликлинике №1 в Бежице. Ее сейчас капитально ремонтируют. Всего на работы выделили 40 миллионов рублей, на покупку оборудования - 126,7 миллиона рублей, на новую мебель - 9,7 миллиона рублей.

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