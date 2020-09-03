В Брянской области изъяли почти 3,5 килограммов растительных наркотиков

Общая площадь посадок составила около одного квадратного километра. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области обнаружили 43 делянки, где выращивали наркотические растения. Общая площадь посадок составила около одного квадратного километра. Полицейские изъяли почти три с половиной килограмма наркотиков растительного происхождения.

В регионе прошла оперативно-профилактическая операция «Мак». По ее результатам возбудили 18 уголовных дел за хранение, сбыт и культивирование наркотикосодержащих растений, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».