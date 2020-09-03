Банк России включил ВТБ Регистратор в реестр операторов финансовых платформ

Фото: "ВТБ".

27 августа 2020 года Банк России включил АО ВТБ Регистратор в реестр операторов финансовых платформ.

Согласно законодательству о финансовых платформах, принятому в июле 2020 года, на финансовом рынке создан новый субъект – оператор финансовой платформы. Все операторы финансовых платформ должны быть включены в реестр, который ведет Банк России. На текущий момент в данном реестре зарегистрированы только два участника – ВТБ Регистратор и Московская биржа.

В рамках реализации «Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018 - 2020 годов» Банком России совместно с участниками рынка в декабре 2017 года запущен проект «Маркетплейс». Цель проекта – организация защищенной системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов (услуг) и регистрации финансовых сделок.

ВТБ Регистратор стал первым оператором платформы внебиржевых финансовых продуктов. Созданная им платформа – маркетплейс – предназначена для помощи эмитентам в первичном размещении финансовых продуктов. Она позволяет снять географический барьер для инвесторов и осуществлять все взаимодействие от выбора продукта и его оплаты до обратного выкупа и выплаты дохода дистанционно в онлайн-режиме.

Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, отметил: «Включение в реестр операторов финансовых платформ позволит нам запустить в полную силу собственную уникальную разработку – платформу «Маркетплейс финансовых продуктов». Данный сервис даст возможность физическим лицам в онлайн-режиме сравнивать и приобретать предложения различных эмитентов, обеспечивая дистанционное взаимодействие между инвестором и эмитентом, безопасное заключение сделки, оплату и поставку финансового продукта. Все расчеты на платформе будут проходить через специальный номинальный счет, а оплата эмитенту будет поступать только после зачисления финансового продукта на отдельный специальный счет в реестре владельцев».

Первыми доступными продуктами на платформе станут внебиржевые облигации субъектов России, где потребность привлечения свободных денежных средств населения стоит особенно остро.

До вступления в силу закона ВТБ Регистратор принял участие в пилотном проекте в качестве пилотной электронной платформы по реализации внебиржевых облигаций по проекту «Маркетплейс» (http://www.cbr.ru/press/event/?id=2288).

Лицензия №1000.