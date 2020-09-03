В Брянске на привокзальной площади высадили 25 деревьев

В скором времени в сквер вернут после реставрации памятник Ленину. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска на привокзальной площади продолжается благоустройство.

В сквере у вокзала Брянск-1 уже появились 25 деревьев – клены и разные виды туй. В целом подрядчики выполнили 80 процентов от общего объема работ по озеленению.

Продолжается монтаж наружного освещения и систем видеонаблюдения. В скором времени в сквер вернут после реставрации памятник Ленину, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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