Хулиганы-шашлыки

Фото: АО «Чистая планета».

В Брянске участились случаи возгорания емкостей для раздельного сбора отходов. Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что в контейнеры для вторсырья и общих коммунальных отходов нельзя выбрасывать тлеющую золу, воспламеняющиеся жидкости и другие источники, приводящие к пожару.

- На этой неделе сгорел сетчатый контейнер для сбора макулатуры, установленный в Фокинском районе Брянска, по адресу улица Киевская, 3 и в Советском районе по улице Мало-Завальской. К сожалению, эти случаи – не единичны. С начала года на контейнерных площадках произошло 35 возгораний. Больше всего – в летний период, когда жители готовят шашлыки, а тлеющую золу выбрасывают в контейнеры для ТКО или раздельного сбора отходов. Так нарушают правила безопасности по обращению с огнем не только граждане, но и работники общепита. Например, горящие угли не раз становились причиной возгорания сетчатых контейнеров, предназначенных для раздельного сбора отходов, установленных недалеко от одного из кафе на Кургане Бессмертия. Еще одна причина – хулиганские действия жителей, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что после пожара контейнер уже, как правило, нельзя восстановить - за порчу имущества предусмотрено наказание в соответствии с административным, а в некоторых случаях, и уголовным законодательством. Но главное, - хотим предостеречь брянцев от беды - огонь из горящего контейнера легко может перекинуться на ближайшие зелёные насаждения, постройки, припаркованные рядом автомобили.