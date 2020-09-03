В Брянске завершают благоустройство двора по улице Орловской

У дома появился новый современный детский игровой комплекс с горками, качелями, песочницей и другими развлекательными аттракционами. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске завершают благоустройство двора у дома №8 по улице Орловской. Площадь ремонтируемой территории превышает 2 тысячи 700 квадратных метров. Около дома расширили парковку, установили лавочки, высадили газон. Фасад здания осветили светодиодными фонарями.

Во дворе заасфальтировали 2 тысячи 400 квадратных метров тротуаров, подходов к подъездам и общественных территорий. У дома появился новый современный детский игровой комплекс с горками, качелями, песочницей и другими развлекательными аттракционами. Площадка для детских забав, занимающая 150 квадратных метров, оборудована травмобезопасным покрытием.

Благоустройство дворовой территории идет по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В целом по этой программе в 2020 году в городе сделают 10 дворов, половина из которых в Бежице.

На ремонт всех 10-ти дворов направили 60 миллионов рублей. Шесть территорий уже прошли комиссионную приемку, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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