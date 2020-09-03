В Брянске экс-начальника отдела управления автодорог осудили на 5 лет за взятку

В Брянске суд Советского района приговорил бывшего начальника административно-хозяйственного отдела регионального управления автомобильных дорог к пяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.

Суд установил, что с марта 2017 года по февраль 2020 года обвиняемый получил через посредника от гендиректора брянской коммерческой фирмы 288 тысяч рублей за помощь в заключении договоров по заправке и ремонту картриджей.

Подсудимого приговорила к пяти годам колонии строгого режима. Ему придется выплатить штраф в 10-кратном размере от суммы взятки – 2 миллиона 880 тысяч рублей.

Также осужденного лишили права занимать административно-хозяйственные и руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение трех лет.

Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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