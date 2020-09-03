В брянском Климово открыли плавательный бассейн

В новый бассейн уже трудоустроили двух тренеров по плаванью. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В поселке Климово Брянской области открыли новый спортивный комплекс с плавательным бассейном. В церемонии принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Спортивный объект, которого жители Климово ждали 10 лет, стал первым из 12 комплексов, что должны были появиться в регионе в 2020 году.

Так как из-за коронавируса часть средств была перенаправлена на нужды здравоохранения, в этом году сдадут только семь объектов. Остальные пять спорткомплексов появятся в регионе в 2021 году.

В Климово в новый бассейн уже трудоустроили двух тренеров по плаванью высшей и первой квалификационных категорий, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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