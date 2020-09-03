В брянском зоопарке родились два дикобраза

Фото: «ЗООПАРК г. Брянска» в vk.com. Скрин с видео.

В брянском зоопарке в семействе индийских дикобразов произошло пополнение. У колючих родителей появились два малыша.

Юные дикобразы с первых дней жизни проявляют активность и любознательность. Они с интересом исследуют свое жилище, рассказали в Зоопарке города Брянска.

В дикой природе индийские дикобразы живут в основном в южной Азии. В России обитают на территории Дагестана. Взрослые особи могут весить до 15 килограммов. Предпочитают вести ночной образ жизни. Животное занесено в Красную книгу Российской Федерации.

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