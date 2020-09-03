Брянск встал в утренних пробках на кольцах

Внушительные автомобильные заторы образовались в Брянске утром в четверг, 3 сентября. В большей степени движение было затруднено на кольцевых развязках. Об этом сообщают читатели «Комсомольской правды» в Брянске». Подтверждает информацию и сервис «Яндекс Пробки».

Так, транспортный коллапс произошел сразу в нескольких местах города. В основном, пробки наблюдали на так называемых кольцах - на Полтиннике, у памятника Летчикам, улице Литейной и въезде в Бежицкий район со стороны Советского.

Кроме того, относительно небольшие заторы наблюдали на улицах Калинина и Крахмалева, проспекте Ленина и у памятника Артиллеристам.

В ГИБДД порекомендовали планировать маршрут заранее и использовать альтернативные пути объезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».