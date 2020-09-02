В Брянске канализация затопила Новый городок

Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

В Бежицком районе Брянска на Новом городке затопило лесопарковую зону леса Заставище. Жители в социальных сетях жалуются, что потоки плохо пахнущей жидкости текут по дорожке между стадионом Камвольного комбината и школой №66.

В прошлом году в этом месте меняли канализационные трубы, но, по словам горожан, это не помогло. Особенно сложно пройти по дороге в дождливую погоду, так как нечистоты текут рекой.

– Жаловались в разные инстанции, приезжают, просто смотрят и уезжают, – рассказывают очевидцы. – Невозможно пройти с коляской, мамам с детьми, пенсионерам и детям, которые ходят по этой дороге в секции.

Горожане просят помочь им в решении данной проблемы.

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