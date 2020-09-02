Брянскому памятнику Трем Героям у лицея №27 исполнилось 50 лет

В честь 75-летия Великой Победы в Фокинском районе приступили к реконструкции памятника. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска ровно полвека назад – 2 сентября 1970 года – у фасада 27-й школы открыли монумент в честь трех учеников этой школы: Героев Советского Союза Игоря Кустова, Владимира Рябка и Валентины Сафроновой.

Чтобы памятник появился, молодежь Фокинского района в течение четырех лет собирала на него средства. Комсомольцы работали на субботниках, сдавали металлолом и макулатуру. С тех пор на протяжении полувека монумент является местом притяжения для всех жителей района.

В 2020 году, в честь 75-летия Великой Победы в Фокинском районе приступили к реконструкции памятника. В рамках программы инициативного бюджетирования монумент укрепили, обновили подходы к нему.

Сейчас работы выполнены на 70 процентов. Строители обещают, что памятное место будет полностью готово ко Дню города Брянска, 17 сентября, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».