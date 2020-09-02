Юных брянских литераторов приглашают на конкурс

Фото: "Музей Победы".

Юных брянских писателей пригласили принять участие в конкурсе рассказов памяти Владислава Крапивина.

Музей Победы объявил литературный конкурс в память об известном писателе Владиславе Крапивине. В конкурсе могут принять участие дети от 7 до 18 лет. Оценивать их будут в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Свои работы нужно прислать до 10 октября.

Лучших юных литераторов выберут 14 октября в день рождения Владислава Крапивина.

Победителям вручат несколько билетов на экскурсию по новой экспозиции «Подвиг Народа». С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на официальном сайте Музея Победы.

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