Брянцам напомнили о завершении разовых выплат на детей

Брянское отделение пенсионного фонда напоминает, что 30 сентября истекает срок подачи заявлений на выплату «коронавирусных» пособий на детей.

Семьям, которые еще не получили положенные в связи с пандемией деньги, надо поторопиться. Чтобы получить средства от государства, необходимо обратиться в пенсионный фонд лично или через интернет.

Напомним, на единовременные выплаты имеют право семьи, воспитывающие детей до 16 лет. Подробную информацию на этот счет можно получить на официальном сайте пенсионного фонда России, рассказали в пресс-службе ОПФР по Брянской области.

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