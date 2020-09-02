В брянском Локте обсудят реконструкцию парка

Фото: официальный сайт администрации Брасовского района.

В поселке Локоть Брасовского района пройдет общественное обсуждение проекта реконструкции местного парка, рассказали в администрации Брасовского района.

Публичные слушания состоятся 4 сентября 2020 года в 15.00 в танцевальном зале на первом этаже дома культуры по адресу: Брянская область, Брасовский район, поселок Локоть, проспект Ленина, дом №6.

Регистрацию участников общественных обсуждений проводит оргкомитет 4 сентября с 14.00 до 15.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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