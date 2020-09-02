Директор дятьковского МУПа скрыл от налоговой 6 миллионов рублей

Директора МУП города Дятьково водопроводно-канализационного хозяйства обвиняют в сокрытии денежных средств. По версии следствия, бывший руководитель предприятия организовал расчеты с контрагентами таким образом, чтобы исключить взыскание недоимки по налогам и страховым сборам. Таким образом, сумма скрытых средств с 1 декабря 2018-го по 15 мая 2019 года составила около шести миллионов рублей.

- Бывшему директору МУПа предъявили обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Во время расследования уголовного дела всю недоимку по налогам вернули в бюджет Российской Федерации.

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