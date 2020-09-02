В Брянске добровольцев попросили отремонтировать площадку для детей-инвалидов

Фото: Кирилл Рэвенко.

В Брянске добровольцев попросили отремонтировать детскую площадку для детей-инвалидов. Директор реабилитационного центра обратился к волонтерам. Они согласились помочь.

Площадка находится за городом на территории центра. На ней есть столы для тенниса, горки, турники и качели. Все оборудование нужно зашкурить, заново покрасить. На площадке необходимо установить лавочки.

Добровольцы соберутся утром в субботу, 5 сентября, у гипермаркета на проспекте Московском в Фокинском районе. Присоединиться к ним может любой желающий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».