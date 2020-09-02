Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянская чиновница скрыла недочеты после ремонта танцплощадки в Погаре. Работы не выполнили полностью. Но акт приемки подписали. Причиненный ущерб оценили в 178 тысяч рублей.

Под подозрение попала работница Управления Федерального Казначейства по Брянской области. По версии следствия, она договорилась с подрядчиком. И при проверке социальных объектов в Погарском районе, которые ремонтировали в этом году, умышленно не отразила выявленные при ремонте нарушения.

Полицейские опубликовали фотографию так называемой "клетки". Это танцевальная площадка в парке культуры и отдыха Погара. Судя по всему, нарушения нашли здесь.

- Следственное управление УМВД России по Брянской области возбудило уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», - говорят в пресс-службе брянской полиции. - Расследование его продолжается.

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