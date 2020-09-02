В Брянске у пьяного мотоциклиста изъяли оружие времен войны

В Володарском районе Брянска внимание сотрудников полиции привлек мотоциклист на «Урале». Его манера езды представляла опасность для других участников дорожного движения. Требование остановиться байкер проигнорировал и предпринял попытку скрыться от полицейских. Уходя от погони, он попытался форсировать реку вброд. Однако его мотоцикл не смог преодолеть водную преграду и увяз в песке.

При проверке выяснили, что 29-летний местный житель сел за руль мотоцикла в нетрезвом виде и без прав управления. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков и грабеж. При досмотре у него обнаружили пистолет конструкции Токарева (ТТ). Нарушитель пояснил, что нашел оружие времен Великой Отечественной войны годом ранее в реке, привел его в порядок и возил с собой «на всякий случай». Позднее при обыске в доме задержанного обнаружили тубус с порохом.

В отношении мужчины завели уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. Кроме этого, на него составили шесть административных протоколов, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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