Научно-Клинический Центр Микрохирургии Глаза: доверьте свое зрение профессионалам!

Фото: "Научно-Клинический Центр Микрохирургии Глаза".

Научно-Клинический Центр Микрохирургии Глаза работает в Брянске с 2007 года. С 2010 года по апрель 2019 года мы располагались в комплексе «Владимир-Плаза». За эти годы тысячи людей с нашей помощью смогли избавиться от дальнозоркости, близорукости, астигматизма, катаракты и других заболеваний, сохранить здоровье глаз, посмотреть на мир по-новому, без очков и контактных линз. За время работы Центра проведено более 23000 операций.

Здесь постоянно повышается качество и диапазон офтальмологических услуг, специалисты имеют опыт работы в офтальмологии более 16 лет.

С начала 2019 года в произошли значительные изменения: Центр переехал в новое уютное здание. Обновлено 95% оборудования, клиника оснащена современной медицинской техникой и инновационными приборами. Пациентам стали доступны новейшие методы диагностики в области офтальмологии. Прием ведет Доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог-хирург Антонюк Сергей Владимирович.

Весь медицинский персонал, который ранее работал в комплексе «Владимир-Плаза», теперь ведет прием по новому адресу: Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.94. Телефоны остались прежними: 8(4832) 922-222, 922-223, 922-224. Если вы здесь лечились - ваши медицинские карты также находятся в "Научно-клиническом центре микрохирургии глаза". На сайте https://eye-br.ru представлена подробная информация об услугах, специалистах и инновационных методах лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. Лицензия ЛО 32-01-001788 от 8 мая 2020 года, выдана Департаментом Здравоохранения Брянской области.