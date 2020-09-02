В Брянской области коронавирусом заразились еще 26 человек

В Брянской области на 2 сентября коронавирусом заразились еще 26 человек. В регионе провели 1071 тестов на инфекцию. За сутки диагноз сняли у 33 пациентов, сообщают в оперативном штабе.

Общее число заболевших 8278 брянцев. Их них выздоровели 6768 пациентов.

Новый смертей от коронавируса в регионе не регистрировали. За все время эпидемии от болезни скончались 35 брянцев.

Больше всего заболевших в области в Брянске. К 2 сентября число заразившихся достигло 3500 человек. Правда, за сутки диагноз поставили только четырем жителям города.

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