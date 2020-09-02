В Брянске в колонию за продажу наркотиков отправили двух жителей Орловской области

В Брянске вступил в законную силу приговор двум жителям Орловской области за попытку продать наркотики. Один фигурант получил девять лет колонии и штраф 300 тысяч рублей, второй - восемь с половиной лет и штраф 250 тысяч рублей. Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима.

Двух мужчин задержали в лесу на улице Снежетьский Вал в Фокинском районе Брянска 27 июня прошлого года. В суде установили, что они должны были получить крупную партию амфетамина массой больше 190 граммов. А потом сбыть потребителям.

Осужденные пытались обжаловать приговор, который им вынесли 25 июня в Фокинском районном суде. Но апелляцию не удовлетворили и вердикт оставили без изменений, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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