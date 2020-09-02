Житель Клинцовского района незаконно вырастил 118 кустов конопли. Теперь 50-летнего мужчину будут судить за незаконную культивацию наркосодержащих растений в крупном размере. Продавать наркотики он не собирался.

По версии следствия, с 5 июня по 7 июля брянец вырастил коноплю около своего приусадебного участка в клинцовском селе Мартьяновка.

Уголовное дело будет рассматривать мировой судья, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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