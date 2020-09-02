В ночном пожаре в Комаричах погиб 56-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В ночном пожаре в брянском поселке Комаричи погиб 56-летний мужчина. Дом и сарай на улице Дмитровского загорлись в среду, 2 сентября. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 2.48.

Через восемь минут на место приехали две пожарные машины. К тому времени горела крыша частного дома размером восемь на шесть метров, на также надворные постройки по всей площади размером три на четыре метра.

- С огнем справились через 40 минут, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 3.35 пламя потушили.

Мужчину спасти не удалось. Эксперты выяснят, почему случился пожар.

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