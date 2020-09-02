В Брянской области заморозили строительство 116 тысяч квадратных метров жилья

Областные власти провели инвентаризацию недостроенных объектов. Фото: Тимур ХАНОВ

В Брянской области заморожено строительство 116 тысяч квадратный метров жилья. Работы на объектах остановились по разным причинам. Инвентаризацию недостроенных домов провели областные власти.

По словам замгубернатора Сергея Тимошенко, достроить дома - реальная задача, которая ложится на плечи власти.

На совещании в областном правительстве обсудили также разработку программы по выделению участков под индивидуальное жилищное строительство. Землю предоставляют бесплатно при условии, что на ней появится дом с коммуникациями.

- Проводится также инвентаризация земельных участков под возможные комплексные застройки для разных категорий индивидуального жилья, - говорят в пресс-службе областного правительства.

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