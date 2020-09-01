В Брянском лицее №1 в 30-й раз прозвенел первый звонок

Коронавирус не смог нарушить лицейских традиций. Перед школьниками выступил большой хор, а на территории стадиона пары станцевали вальс. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

1 сентября в Брянском лицее №1 имени Пушкина прошла торжественная линейка. В этом году ведущее учебное заведение региона празднует 30 лет. За три десятилетия в лицее сложились добрые традиции.

В новый учебный год лицей вошел с ограничениями из-за коронавируса. На линейке присутствовали только выпускные классы. Началось торжество с обработки рук антибактериальными средствами и замера температуры у взрослых и детей.

И все же коронавирус не смог нарушить ряд лицейских традиций. Как и в прошлые годы, на площадку у лицея вынесли знамя учебного заведения. Перед школьниками выступил большой лицейский хор, а на территории стадиона пары станцевали вальс, рассказали в пресс-службе администрации города Брянска.

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