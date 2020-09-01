В Брянске 2 сентября изменится схема движения автобуса №8 «Бульвар Щорса – улица Молокова».

Транспорт в поселке Большое Полпино будет курсировать по кольцевому маршруту, рассказали в Брянском городском пассажирском автотранспортном предприятии.

Маршрут № 8А «Бульвар Щорса – ул. Молокова – Бульвар Щорса» проследует от остановки «Большое Полпино» по улицам Инженерной, Молокова, Челюскинцев, Центральной, 1 Мая и от остановки Большое Полпино до Бульвара Щорса.

Маршрут № 8Б «Бульвар Щорса – ул. Молокова – Бульвар Щорса» пройдет от остановки «Большое Полпино» по улицам 1 Мая, Центральной, Челюскинцев, Молокова, Инженерной и от остановки Большое Полпино до Бульвара Щорса.

Отправление автобусов по маршруту № 8А от Бульвара Щорса:

6-24, 8-01, 9-37, 13-07, 14-48, 16-26, 18-05.

Время прохождения улицы Молокова в сторону улицы Челюскинцев:

6-59, 8-46, 10-22, 13-52, 15-33, 17-11, 18-49.

Отправление автобусов по маршруту № 8Б от Бульвара Щорса:

7-05, 8-50, 10-35, 15-20, 17-00, 18-40.

Время прохождения улицы Молокова в сторону улицы Инженерной:

7-55, 9-40, 11-25, 16-10, 17-50, 19-30.

Время прохождения поселка Большое Полпино в сторону бульвара Щорса:

7-09, 8-02, 8-56, 9-47, 10-32, 11-32, 14-02, 15-43, 16-17, 17-21, 17-57, 18-59, 19-37.

Время прохождения поселка Большое Полпино в сторону улицы Молокова:

6-55, 7-45, 8-41, 9-30, 10-17, 11-15, 13-47, 15-28, 16-00, 17-06, 17-40, 18-44, 19-20.

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