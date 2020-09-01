В Брянске ищут пропавшую 19-летнюю Екатерину Золатареву

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшую 19-летнюю Екатерину Золатареву. Девушка не выходит на связь с родными с 27 августа. Она живет в Володарском районе Брянска, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях.

Приметы пропавшей: рост 145 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, карие глаза. Во что была одета Екатерина, неизвестно.

Если вы видели девушку или знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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