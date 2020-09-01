В Брянской области поймали 44-х пьяных несовершеннолетних

Привлекли к ответственности 33 человека за продажу алкоголя несовершеннолетним. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области прошла профилактическая операция «Подросток». За последние две недели августа на профилактический учет поставили 93 подростков и 45 родителей.

Полицейские составили 588 административных протоколов на родителей детей. Большинство нарушений связано с неисполнением ими обязанностей по воспитанию своих чад.

В ходе рейдов выявили 150 случаев нарушения «комендантского часа» и 20 эпизодов привлечения несовершеннолетних к распитию спиртных напитков. 44 подростка попались стражам порядка в нетрезвом виде. Также привлекли к ответственности 33 человека за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Помимо этого, обнаружили три случая вовлечения детей в антиобщественную и противоправную деятельность. На подростков, достигших возраста привлечения к административной ответственности, составили 151 протокол, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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