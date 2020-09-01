В сопроводительном письме необходимо написать, когда был сделан снимок и что на нем изображено. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

На сайте «Комсомольской правды» стартовал фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». Совместный проект «Комсомолки» и «Росгосстраха» проходит в пятый раз. В этом году он посвящен Дню страховщика и дню рождения компании, без малого 100 лет работающей на рынке отечественного страхования.

В 2019 году фотоконкурс собрал рекордное количество участников и зрителей. На суд жюри прислали 1200 работ, в голосовании приняли участие десятки тысяч человек.

Участвовать в конкурсе могут все желающие. Нужно лишь прислать изображения излюбленных мест России. В сопроводительном письме необходимо написать, когда был сделан снимок и что на нем изображено. Также можно составить небольшой рассказ о том, чем запомнилось снятое место.

Выбирать работы будут как профессионалы, так и любители. Победителя, которого выберет профессиональное жюри, наградят главным призом – туристическим сертификатом на поездку по России.

11 финалистов, выбранных опытными фотографами, и победитель народного голосования получат книжные новинки и сувениры от организаторов конкурса.

Работы можно присылать с 27 августа по 25 сентября на сайт kp.ru.

Итоги конкурса подведут 8 октября 2020 года.

Конкурсные снимки должны быть в формате jpg или jpeg. Размер одной фотографии – от 700 Кб до 5 Мб.

Все фото разместят на сайте «Комсомольской правды» - kp.ru.

ВАЖНО! Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

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