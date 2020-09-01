В Брянске заработал светофор у лицея №1

У лицея №1 светофор заработал перед началом учебного года. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске во вторник, 1 сентября, заработал светофор у лицея №1. Его обещали включить к началу учебного года. Раньше здесь был нерегулируемый пешеходный переход. Он был оборудован "лежачими полицейскими". Потом искусственные неровности убрали. И переход был довольно опасный для школьников. Со стороны лицея пешеходов не видно автомобилистам из-за кустов.

Светофор на переходе установили уже давно. Но все это время он стоял не подключенным.

Городские власти отчитались о том, что все переходы возле школ безопасны. Они прошли приемку перед началом года. Но вот нерегулируемый пешеходный переход у школы №60 на улице Костычева после летнего ливня лишился нескольких секций "лежачего полицейского". Перед Днем знаний их так и не вернули на место.

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