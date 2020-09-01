Жительница Клинцов нашла в огороде могильную плиту с еврейского кладбища

Фото: "Подслушано Клинцы".

Жительница брянского города Клинцы нашла в огороде необычный камень с письменами. Сама расшифровать она их не смогла. Поэтому сфотографировала находку и опубликовала снимок с соцсетях.

Пользователи отметили, что это похоже на часть могильной плиты. Надписи сделаны на иврите. В Клинцах с давних пор живут еврейские общины. Вокруг города были старые кладбища. Так плита могла оказаться в огороде.

В комментариях пишут, что на плите указано имя, часть фамилии покойного. Звали его Якоб, фамилия, предположительно, Мордехай.

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