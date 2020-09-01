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В Брянскую область пытались ввезти с нарушениями 2,5 тонны белорусской продукции

Весь груз вернули на территорию сопредельного государства
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В Брянской области с 15 по 31 августа на автодороге А-240 «Брянск – Новозыбков» на ветеринарном посту «Красный Камень» остановили семь автомобилей из Белоруссии, перевозивших колбасы и молочные изделия.

На все 2,54 тонны продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Также товары перевозили с грубыми нарушениями температурного режима и санитарных требований.

Весь груз вернули на территорию Республики Беларусь. Владельцев товаров привлекли к административной ответственности, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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