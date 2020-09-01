В Брянске организовали движение по полукольцу на улице Советской

По полукольцу автомобили могут проехать со стороны Бежицы в направление к памятнику Летчикам. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на пересечении улиц Советской и Объездной организовали движение по полукольцу. По нему автомобили могут проехать со стороны Бежицы в направление к памятнику Летчикам. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в Брянске завершается строительство новой дороги по улице Советской. Общая готовность объекта превышает 90 процентов. Стоимость строительства – более 380 миллионов рублей.

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